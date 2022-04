Juve-Inter, verso la finale: per Inzaghi c’è la corsa scudetto col Milan. E anche una partita in più

Juve-Inter, verso la finale: per Inzaghi c’è la corsa scudetto col Milan. E anche una partita in piùTra 20 giorni si giocherà la quarta sfida stagionale tra Allegri e Inzaghi. Il bilancio è favorevole ai nerazzurri: 2 vittorie (una ai supplementari in Supercoppa) e un pareggio

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>