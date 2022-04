Milan, calendario in salita. Inter, occhio agli impegni. Napoli alla finestra

Milan, calendario in salita. Inter, occhio agli impegni. Napoli alla finestraL’analisi della volata, giornata per giornata. La questione scudetto sembra essersi ridotta a una corsa a due, tra Milan e Inter, dopo l’ennesimo rimpianto del Napoli. L’aritmetica però tiene in corsa gli azzurri, che possono anche contare su un calendario leggermente più agevole. Discorso diverso per la squadra di Inzaghi, che oltre al recupero col Bologna, dovrà gestire un ulteriore impegno infrasettimanale, ma prestigioso: la finale di Coppa Italia contro la Juventus

