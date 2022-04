Salernitana in volo, il Cagliari rischia grosso. E c’è un derby Genoa-Samp da brividi…

Salernitana in volo, crollo Venezia. Genoa-Samp decide il derby? E il Cagliari ora rischia grossoIl gol di Badelj a un minuto dalla fine rilancia le speranze del Grifone. Campani e veneti hanno una gara in meno, che recupereranno il 5 maggio. I sardi hanno un calendario molto complicato. Sabato a Marassi una sfida che potrebbe dire molto per la retrocessione

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>