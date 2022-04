Casadei, il baby Milinkovic dell’Inter: “Intenso come Barella e sereno come Brozo, così imparo dai campioni”Accostato al laziale, il trascinatore dell’Inter Primavera di Chivu (già 12 gol in campionato) spiega: “Mi piace il paragone, ma ho tanto ancora da lavorare. Il mio riferimento è Zanetti: carisma, forza, duttilità”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>