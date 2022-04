Domenica 24 aprile, celebrato il “Lions Day” nell’area portuale di Cirò Marina, evento celebrato in tutto il mondo

Rispondendo al motto We Serve (Noi serviamo), il Club Cirò Krimisa ha dimostrato tutta la sua capacità di far fronte ai bisogni della comunità e questa volta lo ha fatto coinvolgendo anche altri Club della Zona 24,coordinata dalla Presidente Rosa Maria Romano.

Infatti, insieme al Lions Club Cirò Krimisa, con il suo Presidente Gianni Gentile, sono stati presenti il L. C. Crotone Hera Lacinia (Presidente Rita Marzullo), il LC Crotone Host (Presidente Antonella Noviello), il Leo Club Cirò Krimisa.

Tante sono state le iniziative messe in campo dai Club: screening completamente gratuiti in diverse branche specialistiche, gara podistica, mostra fotografica dal titolo ‘La natura riprende i suoi spazi’, spazio dedicato all’ambiente altro.

Grazie alla disponibilità del Comune di Cirò Marina e delle Associazioni presenti sul territorio, quali l’ AIDO, La Misericordia, la ‘ Cirò Marina che corre’ e i Marinai d’Italia é stato possibile curare ogni aspetto della giornata.

Tutto l’evento è stato raccontato in diretta da Francesco Latella di Radio Studio 97,la radio di Crotone e di tutta la Provincia con interviste agli ‘attori’ della manifestazione che ha fornito la possibilità di seguire anche da casa questo LIONS DAY così articolato e coinvolgente.

Dalle 9:00 alle 13,30 oltre quindi l’orario stabilito), si sono effettuate ben 160 visite da parte di medici specialisti qualificati : oculistiche per la prevenzione del glaucoma e con misurazione della pressione oculare da parte del socio, dott. Leopoldo De Martino, cardiologiche da parte del dott. Nicola Cosentino con la collaborazione della dott.ssa Loredana Paola e dal dott. Pier Paolo Tarzia coadiuvato dalla dott.ssa Anna Chiara Gallella ed infine per la prevenzione del diabete e la determinazione della glicemia i soci, dottori Antonio Aloisio, Salvatore Senatore e Rocco Sotira.

Tali attività di screening sono state mirate alla prevenzione, ma anche a fornire un servizio a persone che hanno bisogno e che il servizio pubblico non riesce ad inserire in tempi utili.

Il banchetto allestito dall’ AIDO (Associazione Italiana per la Donazione Organi), nella persona delle Socie Marinella Verre, Franco Dima e Carmela Fazio, ha informato la popolazione sulla importanza della donazione degli organi, mentre i Leo hanno distribuito delle matite con una capsula contenente semi, da interrare per far crescere una pianta, ponendo l’ attenzione all’ambiente all’insegna dello slogan ‘Siamo il mondo di cui ci prendiamo cura’.

La gara podistica con un congruo numero di partecipanti ha visto la vittoria di Andrea Kutsenko, un ragazzo ucraino che vive a Cirò Marina ed ha avuto l’obiettivo di sottolineare l’importanza dello sport nello spirito della solidarietà e dell’ amicizia.

Ai medici impegnati nella loro opera, i Presidenti dei tre Club hanno dato un Attestato di Riconoscimento per il lavoro prestato e ai partecipanti della Gara Podistica bottiglie di vino (donate dalle Aziende Librandi, Ippolito e Iuzzolini), dei gadget (cappellini) e ai primi tre classificati una coppa.

Nel ringraziare i Soci che hanno contribuito ad organizzare ed effettuare l’evento, il Presidente Gentile si è detto molto soddisfatto del risultato e anche le Presidenti Marullo e Noviello si sono complimentate per come questa Giornata sia riuscita.

Sarà stato l’effetto della post-pandemia o l’ottimismo dei Lions, certo è che era palpabile la gioia di ritrovarsi insieme in amicizia e condividere la voglia di essere al servizio degli altri.

Orsola Siciliani del Lions Club Cirò Krimisa