Il presidente della Regione Occhiuto chiede al Governo di inserire la Strada Statale 106 nel Def

Ho chiesto al Governo di inserire la Strada Statale Jonica come opera strategica all’interno dell’allegato Infrastrutture del Def, -afferma il presidente Roberto Occhiuto-con un finanziamento dedicato di almeno altri 3 miliardi di euro per la realizzazione dei lotti che hanno già una progettazione definitiva o quasi definitiva.

Il governo, inoltre, questa la mia ulteriore richiesta, dovrà finanziare integralmente il tratto calabrese della SS106 attraverso una specifica norma – che stabilisca da subito stanziamenti pluriennali, così come è già stato fatto per l’Alta velocità – da inserire il prossimo autunno all’interno della manovra.

Questa non è una battaglia solo calabrese.

Dobbiamo gettare le basi per il tempestivo rifacimento di un’opera strategica non solo per la nostra Regione, ma per l’interno Mezzogiorno e per il Paese.

La Calabria non può più aspettare.