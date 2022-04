Pallanuoto Serie B girone 4, 10a giornata: Waterpolo Catania vs Rari Nantes L. Auditore 7-13

Rari Nantes L. Auditore: “Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L’ottava dall’inizio del campionato su nove disputate”.

Ricomincia il cammino dell’Auditore Crotone dopo lo stop di Pasqua che ha permesso ai ragazzi di Mister Arcuri di digerire la sconfitta contro la Polisportiva Acese.Netta la vittoria dei pitagorici che si impongono per 7-13 sulla Waterpolo Catania.

Una partita scorbutica, a tratti anche non bella da vedere, ma importantissima per le velleità dei pitagorici. Inizio a tutta per i crotoniati che schiacciano sull’acceleratore e si portano immediatamente sul 4-1, che dì fatto sancisce l’andamento e l’indirizzo della partita. Auditore sempre avanti e Waterpolo Catania a produrre il massimo sforzo per cercare dì avvicinarsi nel punteggio. Il match si conclude al termine del terzo tempo con la Rari crotonese in vantaggio dì cinque goal e in pieno controllo. Il punteggio finale dì 13-7 rispecchia appieno i valori espressi in acqua.