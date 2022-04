Festa Medievale a Santa Severina dal 30 aprile al 1 maggio “La Conquista Normanna”

Festa Medievale che si terrà a Santa Severina (KR) nei giorni 30 Aprile dalle 17:30 e 1 Maggio, tutta la giornata.

ASSOCIAZIONI COINVOLTE:

COOP. ARISTIPPO (SANTA SEVERINA) ASS. ITINERARIA BRUTTI (COSENZA)

I CAVALIERI DELLE TERRE TARANTINE (TARANTO) GRUPPO STORICO TRISCHINE (TAVERNA) GRUPPO STORICO SINAFE (CATANZARO) GRUPPO STORICO CITTA’ DI CIRO’

ASS. CULTURALE “ LE SCIMMIETTE” (CATANZARO)

IST. OMN. “D.BORRELLI” DI S. SEVERINA – ROCCABERNARDA

LAETI ITER MUSICI (GRUPPO GIOVANI MUSICI DI SANTA SEVERINA) ASS. CULTURALE ERMES (PETILIA POLICASTRO)

PROGRAMMA

30 APRILE

ORE 17.30 BANDITORE ESCE DAL CASTELLO PER AVVISARE LA POPOLAZIONE CHE SANTA SEVERINA E’ ASSEDIATA DA ROBERTO IL GUISCARDO

(TUTTI I FIGURANTI, DALLE VARIE VIE DEL PAESE, RAGGIUNGONO LA PIAZZA. SEGUONO IL BANDITORE CHE ACCOMPAGNA LA FOLLA A VEDERE LE TENDE DEI SOLDATI NORMANNI, ACCAMPATI NEL FOSSATO)

ORE 17.30 FOSSATO

• Esposizione di armi e armature

• Tiro con l’arco

• Dimostrazioni di schieramenti armati

• Allestimento tenda del Conte

• Dimostrazioni di armeggio tra milites

• Giochi e astronomia

• La coniazione delle monete

• Alchimia

• Scrittura

• L’arcaio

1 MAGGIO

PROGRAMMA DELLA MATTINATA:

ORE 9.00 – 10,00 PIAZZA CAMPO (ANTISTANTE IL CASTELLO):

ALLESTIMENTO MERCATO MEDIEVALE;

ESPOSIZIONE STRUMENTI DI TORTURA E LABORATORIO DEL BOIA

ESPOSIZIONE ARMAMENTI GUERRIERI MEDIEVALI

ALLESTIMENTO VILLAGGIO GIOCHI MEDIEVALI PER BAMBINI ORE 9.30-10

ALLESTIMENTO VILLAGGIO MEDIEVALE SINAFE ( ZONA SANTA LUCIA)

(LABIRINTI UNICURSALI E MULTICURSALI CON SPIEGAZIONE STORICA MEDIEVALE DA PARTE DEGLI ARALDI; GIOCHI DI EQUILIBRIO CON LE PALLINE; TIRO AI BARATTOLI CON LA BALESTRA; TIRO CON I TRABUCCHI; GIOCO DEI SARACENI E LA PRINCIPESSA CON IL DADO.

GIOCO DI ABILITÀ CON I FERRI DI CAVALLO (RIGOROSAMENTE DI LEGNO) DA INFILARE NEI PALI; PERCORSI CON LE TROTTOLE DA DITO ; GIOCO DELLA NOCE.; LO STRUMENTO MEDIEVALE DELLATINTINNABULIS ; MUSICA ITINERANTE CON CORNAMUSA MEDIEVALE, PERCUSSIONI , SYMPHONIA, FLAUT

APERTURA MANIFESTAZIONE

ORE 10,30 – 13,00: PIAZZA CAMPO

ORE 10,00 ESIBIZIONE GRUPPO DI MUSICA MEDIEVALE -SINAFE ORE 10,30 SFILATA PER LE VIE DEL BORGO TRISCHINE

ORE 11,30 SCENA DI DUELLO IN ARMI. ESERCIZI CON LE BANDIERE TRISCHINE ORE 10,30 – 13,00: FOSSATO

VILLAGGIO MEDIEVALE ( FAM. PUGLIESE) TERRE TARANTINE:

• Esposizione di armi e armature; Tiro con l’arco; Dimostrazioni di schieramenti armati; Allestimento tenda del Conte; Dimostrazioni di armeggio tra milites

• Giochi e astronomia; La coniazione delle monete; Alchimia; Scrittura; L’arcaio ORE 10,30 CENTRO STORICO

GRUPPO STORICO DI CIRO’. Animazione con dame e musici. Cavalieri ed armi .

ORE 13,00 PAUSA PRANZO

POSSIBILITÀ DI POTER GUSTARE I MENU MEDIEVALI PREPARATI DA RISTORANTI E OPERATORI DEL BORGO .

ORE 15,00 PIAZZA CAMPO

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO:

GIOSTRA MEDIEVALE – TRISCHINE – GIOCHI A SQUADRE

ORE 16,30 PIAZZA CAMPO

INIZIO BATTAGLIA – NORMANNI -BIZANTINI

ORE 17,00

BANDITORE ANNUNCIA LA PRESA DELLA CITTA’ DA PARTE DI ROBERTO IL GUISARDO.

SCONTRO TRA CAVALIERI NORMANNI E MILITES BIZANTINI IN PIAZZA CAMPO.

SCONFITTA E INCATENAMENTO DEI MILITES BIZANTINI

IL POPOLO ACCLAMA ROBERTO IL GUISGARDO

ROBERTO IL GUISCARDO ENTRA NEL CASTELLO

———————————————————————————— USCITA CORTEO DAL CASTELLO:

ORE 17,30 PIAZZA CAMPO CORTEO STORICO

IL BANDITORE ANNUNCIA:

• CORTEO DI ROBERTO IL GUISCARDO CHE ARRIVA IN PIAZZA CAMPO CON IL SUO SEGUITO

• CONDANNA ALL’ ESILIO PER ABELARDO E PER IL VESCOVO BIZANTINO STEFANO

• ODE DI BENVENUTO A ROBERTO IL GUISCARDO DA PARTE DEI NOBILI E DEI CITTADINI

• OFFERTA DI DONI E TASSE A ROBERTO IL GUISCARDO DA PARTE DEI NOBILI E DEI CITTADINI

• DONO DELLE RELIQUIE DI S. ANASTASIA DA PARTE DI ROBERTO IL GUISCARDO ALLA CITTÀ

• ESIBIZIONI IN ONORE DEL DUCA ROBERTO IL GUISCARDO

• GIOSTRA MEDIEVALE (GIOCHI A SQUADRA)

• DANZA DEL VENTRE – NATASHA FATO

• SCENA CON NOMINA DI TRE CAVALIERI DA PARTE DI ROBERTO IL GUISCARDO

ORE 19,30: COMMIATO DI ROBERTO IL GUISCARDO CHE SI RECA NEI SUOI ALLOGGI NEL CASTELLO

PAUSA: CENA E MERCATO MEDIEVALE

ORE 21,00: PIAZZA CAMPO (SCENA ILLUMINATA DA FIACCOLE DI CERA) SPETTACOLO DI FUOCHI “LA LEGGENDA DEL RISVEGLIO DEI DRAGHI “