Festa Medievale a Santa Severina dal 30 aprile al 1 maggio “La Conquista Normanna”

Festa Medievale che si terrà a Santa Severina (KR) nei giorni 30 Aprile dalle 17:30 e 1 Maggio, tutta la giornata.
ASSOCIAZIONI COINVOLTE:
COOP. ARISTIPPO (SANTA SEVERINA) ASS. ITINERARIA BRUTTI (COSENZA)
I CAVALIERI DELLE TERRE TARANTINE (TARANTO) GRUPPO STORICO TRISCHINE (TAVERNA) GRUPPO STORICO SINAFE (CATANZARO) GRUPPO STORICO CITTA’ DI CIRO’
ASS. CULTURALE “ LE SCIMMIETTE” (CATANZARO)
IST. OMN. “D.BORRELLI” DI S. SEVERINA – ROCCABERNARDA
LAETI ITER MUSICI (GRUPPO GIOVANI MUSICI DI SANTA SEVERINA) ASS. CULTURALE ERMES (PETILIA POLICASTRO)
PROGRAMMA
30 APRILE
PROGRAMMA:
ORE 17.30 BANDITORE ESCE DAL CASTELLO PER AVVISARE LA POPOLAZIONE CHE SANTA SEVERINA E’ ASSEDIATA DA ROBERTO IL GUISCARDO
(TUTTI I FIGURANTI, DALLE VARIE VIE DEL PAESE, RAGGIUNGONO LA PIAZZA. SEGUONO IL BANDITORE CHE ACCOMPAGNA LA FOLLA A VEDERE LE TENDE DEI SOLDATI NORMANNI, ACCAMPATI NEL FOSSATO)
ORE 17.30 FOSSATO
• Esposizione di armi e armature
• Tiro con l’arco
• Dimostrazioni di schieramenti armati
• Allestimento tenda del Conte
• Dimostrazioni di armeggio tra milites
• Giochi e astronomia
• La coniazione delle monete
• Alchimia
• Scrittura
• L’arcaio
1 MAGGIO
PROGRAMMA DELLA MATTINATA:
ORE 9.00 – 10,00 PIAZZA CAMPO (ANTISTANTE IL CASTELLO):
- ALLESTIMENTO MERCATO MEDIEVALE;
- ESPOSIZIONE STRUMENTI DI TORTURA E LABORATORIO DEL BOIA
- ESPOSIZIONE ARMAMENTI GUERRIERI MEDIEVALI
- ALLESTIMENTO VILLAGGIO GIOCHI MEDIEVALI PER BAMBINI ORE 9.30-10
ALLESTIMENTO VILLAGGIO MEDIEVALE SINAFE ( ZONA SANTA LUCIA)
(LABIRINTI UNICURSALI E MULTICURSALI CON SPIEGAZIONE STORICA MEDIEVALE DA PARTE DEGLI ARALDI; GIOCHI DI EQUILIBRIO CON LE PALLINE; TIRO AI BARATTOLI CON LA BALESTRA; TIRO CON I TRABUCCHI; GIOCO DEI SARACENI E LA PRINCIPESSA CON IL DADO.
GIOCO DI ABILITÀ CON I FERRI DI CAVALLO (RIGOROSAMENTE DI LEGNO) DA INFILARE NEI PALI; PERCORSI CON LE TROTTOLE DA DITO ; GIOCO DELLA NOCE.; LO STRUMENTO MEDIEVALE DELLATINTINNABULIS ; MUSICA ITINERANTE CON CORNAMUSA MEDIEVALE, PERCUSSIONI , SYMPHONIA, FLAUT
APERTURA MANIFESTAZIONE
ORE 10,30 – 13,00: PIAZZA CAMPO
ORE 10,00 ESIBIZIONE GRUPPO DI MUSICA MEDIEVALE -SINAFE ORE 10,30 SFILATA PER LE VIE DEL BORGO TRISCHINE
ORE 11,30 SCENA DI DUELLO IN ARMI. ESERCIZI CON LE BANDIERE TRISCHINE ORE 10,30 – 13,00: FOSSATO
VILLAGGIO MEDIEVALE ( FAM. PUGLIESE) TERRE TARANTINE:
• Esposizione di armi e armature; Tiro con l’arco; Dimostrazioni di schieramenti armati; Allestimento tenda del Conte; Dimostrazioni di armeggio tra milites
• Giochi e astronomia; La coniazione delle monete; Alchimia; Scrittura; L’arcaio ORE 10,30 CENTRO STORICO
GRUPPO STORICO DI CIRO’. Animazione con dame e musici. Cavalieri ed armi .
ORE 13,00 PAUSA PRANZO
POSSIBILITÀ DI POTER GUSTARE I MENU MEDIEVALI PREPARATI DA RISTORANTI E OPERATORI DEL BORGO .
ORE 15,00 PIAZZA CAMPO
PROGRAMMA DEL POMERIGGIO:
- GIOSTRA MEDIEVALE – TRISCHINE – GIOCHI A SQUADRE
ORE 16,30 PIAZZA CAMPO
INIZIO BATTAGLIA – NORMANNI -BIZANTINI
ORE 17,00
BANDITORE ANNUNCIA LA PRESA DELLA CITTA’ DA PARTE DI ROBERTO IL GUISARDO.
- SCONTRO TRA CAVALIERI NORMANNI E MILITES BIZANTINI IN PIAZZA CAMPO.
- SCONFITTA E INCATENAMENTO DEI MILITES BIZANTINI
- IL POPOLO ACCLAMA ROBERTO IL GUISGARDO
- ROBERTO IL GUISCARDO ENTRA NEL CASTELLO
———————————————————————————— USCITA CORTEO DAL CASTELLO:
ORE 17,30 PIAZZA CAMPO CORTEO STORICO
IL BANDITORE ANNUNCIA:
• CORTEO DI ROBERTO IL GUISCARDO CHE ARRIVA IN PIAZZA CAMPO CON IL SUO SEGUITO
• CONDANNA ALL’ ESILIO PER ABELARDO E PER IL VESCOVO BIZANTINO STEFANO
• ODE DI BENVENUTO A ROBERTO IL GUISCARDO DA PARTE DEI NOBILI E DEI CITTADINI
• OFFERTA DI DONI E TASSE A ROBERTO IL GUISCARDO DA PARTE DEI NOBILI E DEI CITTADINI
• DONO DELLE RELIQUIE DI S. ANASTASIA DA PARTE DI ROBERTO IL GUISCARDO ALLA CITTÀ
• ESIBIZIONI IN ONORE DEL DUCA ROBERTO IL GUISCARDO
• GIOSTRA MEDIEVALE (GIOCHI A SQUADRA)
• DANZA DEL VENTRE – NATASHA FATO
• SCENA CON NOMINA DI TRE CAVALIERI DA PARTE DI ROBERTO IL GUISCARDO
ORE 19,30: COMMIATO DI ROBERTO IL GUISCARDO CHE SI RECA NEI SUOI ALLOGGI NEL CASTELLO
PAUSA: CENA E MERCATO MEDIEVALE
ORE 21,00: PIAZZA CAMPO (SCENA ILLUMINATA DA FIACCOLE DI CERA) SPETTACOLO DI FUOCHI “LA LEGGENDA DEL RISVEGLIO DEI DRAGHI “