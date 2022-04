Celebrazione dell’International Jazz Day, Oggi nella Sala Teatro dell’Istituto Musicale Vinci di Roccabernarda

Protagonisti della serata il vibrafonista Samuel Cera e il pianista Ferruccio Messinese con inizio alle ore 18,00.

PIANO MEETS VIBES. Il vibrafono di Samuel Cerra ed il pianoforte di Ferruccio Messinese in un percorso che ripropone temi jazz secondo letture originali.

SAMUEL CERRA – Performer e Insegnante di Percussioni. Tre anni di esperienza come docente e otto anni nel campo della performance sia in ambito classico sia in jazz. Inizia gli studi in tenera età, dapprima sotto la guida della madre (diplomata in pianoforte) per poi proseguire con i Maestri di Percussioni Vittorino Naso, Gustavo Agatiello e Ed Saindon; si laurea col massimo dei voti e la lode al Conservatorio “Fausto Torrefranca” e al Berklee College of Music.

Ha grande desiderio di trasmettere quanto appreso in questo suo percorso di studi abbastanza articolato e allo stesso tempo è desideroso di incrementare sia le conoscenze che le competenze attraverso la pratica di questa arte fine e nobile in tutte le sue forme. Attivo come didatta (Masterclass di batteria presso Accaemia della Musica, delle Lingue e delle Arti, Locri 2015; Insegnante di batteria presso Scuola di Musica “Terra di Sol”, Lamezia Terme 2016/17; Docente di Percussioni presso Istituto di Musica “Leonardo Vinci”, Roccabernarda (KR), 2014-2017; Tutor di Percussioni presso Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca”, Vibo Valentia, A.A. 2015-2017), conta diverse partecipazioni in qualità di performer: • Tour a Parigi con la Wizdom Drum Band Drumline, Marzo 2013 • Concerto a City One Television, trasmissione regionale, 12/02/2014 • Apertura “Calabria Jazz Meeting” al “Peperoncino Jazz Festival” con la Wizdom Drum Band Drumline, Cetraro (CS), 30/10/2015 • Tour as Timpanist with Melicucco Wind Orchestra at Vatican Museum in 09-10- 11/09/2016 • Percussionista presso stagione teatrale “La Bruca Resort” (CS) Italia, curato dalla regista teatrale Norma Martelli con la partecipazione delle attrici Silvia Siravo e Claudia Campagnola, 29/08/2016 • Concerto in qualità di percussionista con l’ Orchestra Regionale della Calabria, registrata e trasmessa da Rai Television, Italian National Broadcast, 13/08/2016 • Concerto con “Quest” Percussion Ensemble a “Roccella Jazzette” come parte di Roccella Jazz Festival (RC) Italia, 27/12/2016 • Esibizione al Conad Jazz Stage in Perugia, Italia, durante l’evento “Berklee Clinics”, Umbria Jazz, 18/07/2017 • Registrazione Marimba e Vibrafono per Berklee Frank Zappa Tribute Production in autunno 12/11/2018, Boston (MA) • Registrazione Vibrafono per il single di Oriana Setz “Tres Paredes y un grito”. 25/02/2018, Boston (MA) • Concerto come percussionista con la Berklee Game of Thrones Orchestra in occasione della premiazione del relativo compositore Ramin Djawadi. Lenox Hotel, Boston (MA), 05/04/2019 • Concerto con “Staccioli – Gresino Collective” presso “Salem Jazz and Soul Festival” a Salem (MA) 08/06/2019 • Registrazione Vibrafono per l’artista Hip hop Tristan Simone nel suo album “Bella Madness”, Boston (MA), Estate 2019 • Concerto con l’artista Hip hop Tristan Simone presso ICA di Boston, 01/08/2019 • Registrazione Vibrafono per Cristan Tamblay’s Album “Exordium”, Boston (MA), Estate 2019 • Registrazione Vibrafono per Paola Munda’s Album in ballottaggio ai Grammy Awards 2021. Boston (MA), Autunno 2019 • Marimba Player al Latin America Vive Music Festival svoltosi presso il BPC di Boston (MA), 11/12/2019 • Vibrafonista al “The Show” gestito e diretto dal famoso produttore Rob Lewis, BPC di Boston (MA) 06/03/2020 • Registrazione Marimba come feature nel brano “Walking on Clouds” dell’artista Alessandro “Dandy” Mainardi, Boston (MA), 10/07/2020 • Registrazione Vibrafono (come feature) per Valerie Giglio nel brano “Starlite Ballroom”,18/06/2021

FERRUCCIO MESSINESE – Ha compiuto studi musicali vari, diplomandosi in Pianoforte, Composizione, Strumentazione per Banda, Maestro Sostituto, Clavicembalo e Jazz, conseguendo inoltre con il massimo dei voti il Diploma Accademico di II Livello in “Musica Scienza e Tecnologia del Suono”, Indirizzo Didattico – Specializzazione Pianoforte (Politecnico “Scientia et Ars” a firma congiunta con il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia), e, con il massimo dei voti e la lode il Diploma Accademico di II Livello Abilitante in Strumento Musicale – Pianoforte (Conservatorio di Musica di Vibo Valentia). Ha studiato le problematiche relative alla direzione (ambito bandistico e corale) in numerosi corsi tenuti da docenti del settore

Attivo come direttore, ha guidato in numerosi eventi l’Orchestra di Fiati della Comunità Montana con sede a Soveria Mannelli (Cz), curando in alcune circostanze le elaborazioni e trascrizioni dei brani eseguiti (orchestra, coro e orchestra). Ha diretto il Coro Polifonico Symphonia (poi Coro Polifonico Symphonia – Istituto Musicale “S. Guzzi”) di Lamezia Terme (Cz), con il quale ha al suo attivo numerose esibizioni. Nel corso dei concerti ha spesso anche ricoperto il ruolo di pianista e curato le elaborazioni o trascrizioni di molti dei brani proposti. E’ stato, in numerosi eventi, pianista e direttore dell’AMA Jazz Combo di Lamezia Terme (Cz) con il quale ha proposto anche sue elaborazioni di brani del repertorio jazz ed ha collaborato in qualità di direttore con l’Orchestra Regionale delle Scuole della Calabria promossa dall’U.S.R. Collabora in qualità di Direttore Musicale con l’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria (di Musica Insieme – Gioia Tauro – Rc): numerosi sono stati gli eventi realizzati, in Calabria ed anche oltre (Sicilia, Puglia, Campania, Lazio, Umbria, Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna). In qualità di compositore ha al suo attivo numerose esecuzioni nonché svariate elaborazioni per organici vari. Ha insegnato Pianoforte presso la Scuola secondaria di Primi grado; Pianoforte e Tecnologie Musicali presso il Liceo Musicale Paritario Sebastiano Guzzi di Lamezia Terme; Tecnologie Musicali presso il Liceo “T. Campanella” di Lamezia Terme (CZ); Teoria, Ritmica e Percezione Musicale presso il Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo e presso il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia, ove attualmente è docente di ruolo per la stessa disciplina

In ambito didattico, in qualità di Tutor ha collaborato con: Conservatorio di Vibo Valentia (per le materie Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale e Pianoforte Principale); Conservatorio di Reggio Calabria (Corsi Professionalizzanti di Alta Qualifica). E’ stato nominato spesso in qualità di esperto esterno da vari Istituti Pubblici per l’espletamento di progetti artistico-musicali. Ha partecipato, in qualità di docente formatore a numerosi Corsi organizzati da Ente Accreditato dal MIUR (Dir. 90/2003 e 170/2016) relativi agli ambiti della Coralità, della Composizione, dell’Arrangiamento, dell’Orchestrazione, della Direzione e del Jazz.

Ha al suo attivo numerose pubblicazioni: Edizioni Mizar (Riposto – CT), FENIARCO (San Vito al Tagliamento – PN), Edizioni Musica Insieme (Gioia Tauro – RC).

In ambito musicale ha conseguito numerosi premi (Concorsi Nazionali ed Internazionali). E’ stato spesso nominato giurato nelle commissioni di importanti Concorsi Nazionali di Musica. Ha svolto mansioni di Commissario Esterno presso il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia

In programma rilettura di brani jazz ed esecuzione di brani originali