Sulle ali di Belotti, tripletta Gallo: il Toro ribalta l’Empoli Toscani in vantaggio con Zurkowski, poi due falli di mano di Stojanovic (espulso) portano due rigori granata. Non basta, nel finale la terza rete del capitano del Torino. Scavalcato il Sassuolo in classifica. I padroni di casa protestano, la salvezza aritmetica però deve attendere

