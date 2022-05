Juve, un motivo in più nel testa a testa col Napoli: quanto vale il terzo posto

Juve, un motivo in più nel testa a testa col Napoli: quanto vale il terzo postoTra premi di Lega e market pool Champions, il piazzamento finale in campionato avrà un riflesso anche sulla casse societarie. A tre giornate dalla fine Spalletti è a +1 con in più il vantaggio dello scontro diretto

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>