Ucraina, Vavassori dice basta alla guerra: “Sono stufo, è tempo di riprendere la mia vita”L’annuncio in un post su Instragram. Il 29enne ex calciatore della Pro Patria e figlio adottivo di Alessandra Sgarella, rapita negli anni 90 dalla ‘ndrangheta, si era arruolato nelle brigate internazionali per combattere al fianco di Kiev

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>