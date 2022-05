Ancelotti: “Dopo il Real probabilmente smetto. Anche se il Canada…”Il tecnico dei Blancos in un’intervista a Prime Video: “Se il club mi vorrà qui per altri dieci anni, allenerò per dieci anni. Ma mi piacerebbe stare con i miei nipoti, vedere il mondo”. L’ipotesi di una Nazionale. E su Benzema: “Non va allenato o gestito, va utilizzato. È da Pallone d’oro”

