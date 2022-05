Calcio Serie B, 37a giornata: Pordenone vs Crotone 3-3

PORDENONE: Perisan (33’st Bindi); Zammarini, Dalle Mura, Bassoli, Perri (1’st Valietti); Gavazzi, Torrasi, Lovisa (33’st Stefani); Mensah (1’st Candellone), Butic, Cambiaghi. A disp. : Fasolino (GK), Secli, Sabbione, Onisa, Pasa, Biondi, Okoro. All. Tedino

CROTONE: Saro; Cuomo, Golemic, Nedelcearu; Calapai (33’st Mogos), Awua, Schirò (33’st Kone), Schnegg (39’pt Giannotti); Marras (42’st Gozzo); Kargbo (1’st Borello), Maric. A disp.: Tornaghi (GK), Serpe, Mondonico, Vulic, Emre Güral, Sala, Canestrelli. All. Modesto

ARBITRO: Miele di Nola

MARCATORI: 45’pt Nedelcearu (C), 13’st Candellone (P), 14’st Marras (C), 19’st Maric (C), 40’st Butic (P), 45’st Zammarini (P)

AMMONITI: 24’pt Zammarini (P), 27’pt Calapai (C)