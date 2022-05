Cantansieme 2022 con “lasciatemi cantare”: Tre giorni di musica e spettacolo dal 5 al 7 maggio a Cotronei

Giovedì 5 maggio, alle ore 21.00, si accenderanno i riflettori sulla kermesse canora “Cantansieme 2022”, sotto lo slogan “lasciatemi cantare”. Tre giorni di musica e spettacolo, dal 5 al 7 maggio, che avranno come location il Teatro Comunale di Cotronei.

La manifestazione, che vedrà in gara ben 22 promettenti concorrenti provenienti da Cotronei e dai paesi limitrofi, è organizzata dall’Associazione Movimento Musicale Itinerante.

L’associazione è nata, in piena pandemia nel 2021, da un’idea di Francesco Vaccaro che tra i tanti obiettivi ha quello di supportare i ragazzi interessati all’arte della musica: <<nel riprendere in mano un concorso canoro come il Cantassieme, nato nel 1986, ho voluto mettere in gioco la mia passione per la musica con l’intento di avvicinarvi i ragazzi non solo come fruitori ma anche come creatori; la musica permette di confrontarsi con le proprie emozioni ed è di aiuto a contrastare le dipendenze, una fra tutte quella da telefonino>>.

I concorrenti in gara, che si esibiranno di fronte ad una giuria di esperti, dovranno dare il meglio di sé per aggiudicarsi le rispettive prime tre posizioni; inoltre saranno assegnati il “Premio Simpatia” ed il “Premio Interpretazione”. Ad accompagnare molti dei concorrenti nelle loro esibizioni ci sarà il gruppo musicale “Millennium Bug”, composto da sette elementi.

Madrina e presentatrice dell’evento “Miss Mamma Italiana 2020” Anastasia Sole, anche lei con la passione per la musica: ha fatto i provini per Amici arrivando allo stage e fa musica folk calabrese con il gruppo “Le rose del marchesato”.

Sul palco del CANTAINSIEME non mancheranno di certo gli ospiti che per la prima serata sono la cantante Laura Araldo di Crotone e il cantante neomelodico Rosario Oliverio di Mesoraca.

Nella seconda serata il teatro sarà avvolto dalle magiche ed avvolgenti vibrazioni dell’arpa suonata dalla musicista cosentina Rosaria Belmonte, per poi essere attratti da un’infinita gamma di chiaroscuri grazie al saggio di pianoforte della scuola del pianista Antonio Miletta di Cotronei.

Nella terza serata oltre al virtuosismo allo stato puro del chitarrista rock Antonio Locanto di Soverato, tanta è l’attesa per Nunzio Desiderio, l’artista considerato tra i più belli del panorama neomelodico partenopeo. Tra gli ospiti della finale anche due tribute band: per i fan del re indiscusso del rock tricolore Vasco Rossi “La Combriccola del Blasco”; la Cover Band Rino Gaetano che porterà sul palco la musica dell’artista definito “il poeta ironico che graffiava società e politica”.

Nella rosa degli ospiti due talenti made in Cotronei e veterane del Cantassieme: Daiana Silvestri che ha raccolto successi in tutta Italia, vincendo diversi premi tra cui il Premio Radio Italia Anni 60; la cantautrice Roberta Bevilacqua in arte Antheo che ritorna sul palco di Cotronei con due inediti ed un video.

Nel corso delle tre serate saranno ricordati dei concorrenti prematuramente scomparsi e che tanto hanno dato alle passate edizioni del concorso: un tributo andrà a Pasquale Fragale che ha fatto la storia del Cantassieme ed ha fondato la storica compagnia amatoriale di Cotronei “QuartaParete” con la moglie Pina Covelli. Ad impreziosire l’evento un Flash mob per la PACE degli studenti della scuola media e primaria di Cotronei. A chiudere ogni serata sarà Francesco Vaccaro – Direttore Artistico del CANTAINSIEME 2022 – con delle canzoni che faranno da sigla finale. Un grazie all’Amministrazione Comunale di Cotronei per il patrocinio, alla Sadel di Salvatore Baffa S.p.A ed a tutti gli sponsor che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione della manifestazione. Un ringraziamento va anche al dirigente scolastico di Cotronei, il Prof. Raffaele Marsico, per la grande disponibilità.