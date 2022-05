Giroud: “Segno di più grazie all’oculista. Non mi spettino neanche in campo perché…”

Giroud: “Segno di più grazie… all’oculista. E non mi spettino neanche in campo”L’attaccante rossonero svela a GQ i dieci oggetti da cui non si separa mai: “Sono dipendente dal caffè, amo gli orologi e a casa mia non può mai mancare il pallone”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>