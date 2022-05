Leao da record! Meglio di CR7, Rui Costa e… I portoghesi in doppia cifra

Leao da record! Meglio di CR7, Rui Costa e… I portoghesi in doppia cifraCon il gol alla Fiorentina Rafael Leao raggiunge quota 10 gol in questa stagione: è il quinto portoghese a toccare la doppia cifra in un singolo campionato, l’unico ad esserci riuscito prima dei 23 anni

