Inter, un breve inferno e un lungo dominio. E ora tocca al Milan

Video Inter-Empoli 4-2: il commento della GazzettaNell’anticipo della 36ª giornata di Serie A, l’Inter supera in rimonta per 4-2 l’Empoli e si porta momentaneamente in vetta alla classifica. In gol Pinamonti, Asllani, Romagnoli (autogol), Lautaro Martinez (2) e Sanchez. Il commento del vicedirettore della Gazzetta, Andrea Di Caro, in studio con Fabio Russo

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>