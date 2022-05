Un Poster per la Pace, il Lions Club Cirò Krimisa premia gli alunni delle scuole del territorio

Con la premiazione degli alunni che hanno partecipato al Concorso Internazionale “Un Poster per la Pace” si è svolta la cerimonia di chiusura di questa importante iniziativa LIONS cominciata all’inizio del corrente anno scolastico.

Dal 1988 i LIONS di tutto il mondo invitano gli studenti dagli 11 ai 14 anni a realizzare rappresentazioni grafiche sul tema della pace offrendo loro l’opportunità di esprimere liberamente e con creatività il loro modo di intenderla.

Il tema del Concorso di quest’anno è stato “SIAMO TUTTI CONNESSI” e i ragazzi hanno elaborato disegni bellissimi come ha spiegato la Presidente del Service, nonché Coordinatrice della X Circoscrizione, prof.ssa Mariolina De Franco.

La manifestazione, svoltasi nei locali dell’Istituto Omnicomprensivo di Cirò, ha visto la partecipazione, oltre che degli alunni della Scuola Media di Cirò, anche quelli dell ‘ I. C. G. T. Casopero di

Cirò Marina, dell’ I. C. Filottete di Cirò Marina e dell’ I. C. Giovanni XXIII di Melissa e Torre Melissa.

Erano presenti Autorità Lionistiche:la Specialist Distrettuale, dott. ssa Annamaria Silvestro, Officers di Club e di Circoscrizione, il Sindaco di Cirò, la Presidente dell’Associazione Donne del vino, la Vicepresidente del Movimento Forense , Padre Peppe Pane, Rettore del Santuario di Madonna d’Itria, i collaboratori dei Dirigenti Scolastici, numerosi docenti delle quattro Scuole coinvolte.

Dopo un video iniziale, realizzato dalla vicepresidente del Club, Filomena Zungri, in cui sono stati evidenziati i disegni prodotti da tutti i ragazzi, il Presidente del Club, arch. Gianni Gentile, ha salutato le classi e ringraziato la Scuola ospitante.

Rivolgendosi soprattutto agli alunni presenti, li ha invitati a seguire i loro sogni e li ha spronati a costruire un percorso di pace, attraverso l’ amicizia.

Sono seguiti i saluti del Sindaco, avv. Francesco Paletta che ha fatto una riflessione sull’ attuale momento storico che l’Europa sta vivendo e ha invitato i giovani a farsi portatori di pace, visto che gli adulti non ci riescono.

Successivamente la prof. ssa Rosaria Frustillo, che sostituiva il Dirigente Di Lillo, riportando le parole di Papa Francesco ha affermato che la Scuola e quindi l’ educazione è una delle strade della pace.

La Presidente del Service, Mariolina De Franco, oltre a ribadire l’importanza della pace nell’ottica del tema di quest’anno, ha spiegato che la connessione, oggetto del Concorso non è da intendersi soltanto come rete attraverso strumenti informatici, ma per unirsi a chi ha bisogno secondo il motto WE SERVE dei Lions, di abbattere i muri delle diversità e di costruire ponti di relazioni che possono portare gli uomini al rispetto, all’amicizia e all’amore.

Ha inoltre riunito i quattro alunni vincitori e ha, insieme a loro, illustrato il significato dei loro poster.

In un alternarsi di intermezzi musicali, recitazione di brevi brani e poesie da parte degli alunni, la manifestazione si è svolta in un clima di grande partecipazione.

La relazione di Padre Peppe Pane è stata rivolta soprattutto ai ragazzi.

Con la storiella di un ragno e della sua tela, li ha fatti riflettere sull’importanza dei fili, cioè dei legami che ci uniscono agli altri.

Senza questi fili – ha detto – crollano i sogni, i desideri e la vita non ha senso. Dobbiamo capire – ha continuato – che la pace non è tanto assenza di guerra, ma è un valore da vivere e un impegno che ciascuno di noi deve fare proprio e che da noi deve cominciare.

La dott. ssa Annamaria Silvestro, Specialist Distrettuale Concorso Un Poster per la Pace, ringraziando e complimentandosi con la De Franco e tutto il Club, ha condiviso i messaggi di quanti prima di lei sono intervenuti.

Riferendosi al tema del Concorso, ha incentrato la sua relazione sul concetto di connessione, intesa come connessione umana, relazionale e culturale e ha elogiato gli alunni per la loro interpretazione del concetto di pace.

Tutti gli alunni delle quattro scuole hanno ricevuto un Attestato di Partecipazione, mentre alle Scuole ed agli alunni vincitori sono stati consegnati Attestati di Premio di grandi risultati e dei premi offerti dalla Socia del Club, Caterina Pugliese.

Gli alunni premiati sono stati :Carmine Valente (Scuola Media Don Bosco), Fatima Graziosa (Scuola Media Casopero), Giulia Balestrieri (Scuola Media Melissa) e Ludovica Bruno ( Scuola Media Cirò).

Orsola Siciliani – Lions Club Cirò Krimisa