Essere o non essere da scudetto? Nella Verona di Shakespeare la recita clou del Milan di Pioli

Essere o non essere da scudetto? Nella Verona di Shakespeare la recita clou del Milan di PioliDoveva essere un gruppo troppo giovane, dipendente da Ibra e senza difesa: il tecnico ha cambiato il suo destino e quello della squadra. E oggi può far dimenticare anche le disfatte storiche in casa Hellas

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>