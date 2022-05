Il Venezia piega il Bologna al 93′ e tiene vive le speranze salvezza, ma il rigore del 3-3 non c’è

Il Venezia piega il Bologna al 93′ e tiene vive le speranze salvezza, ma il rigore del 3-3 non c’èDoppio vantaggio dei padroni di casa con Henry (4′) e Kiyine (19′). Orsolini nel recupero del 1° tempo e Arnautovic (55′) firmano l’aggancio, un capolavoro di Schouten (68′) il sorpasso, nel giorno del rientro sul campo di Sinisa dopo il ricovero. Aramu al 78′ su penalty (inesistente) fa 3-3 e a un soffio dalla fine arriva il gol che tiene accese almeno per ora le chance dei veneti di non retrocedere

