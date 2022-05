Volata salvezza, situazione e calendario: nessuna è al sicuro, rischiano in 6

Volata salvezza, situazione e calendario: nessuna è al sicuro, rischiano in 6Il pareggio di Salerno tiene in corsa persino il Venezia di Soncin. Adesso la Samp e lo Spezia hanno 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e anche un calendario non proprio semplice. La Salernitana sembra quella messa meglio, ma dovrà fare la sua parte. Anche Genoa e Cagliari ce lo possono fare, ma non devono più sbagliare

