Cirò Marina: Grazie a tutta la città e ai singoli cittadini da parte dell’Airc

Tutte le piantine sono state consegnate a quanti hanno voluto legare l’amore per la mamma, nella giornata della loro festa, al sostegno all’Airc, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i ricercatori impegnati a trovare il modo di eseguire diagnosi sempre più precoci e nuove strade per sviluppare terapie più efficaci. In particolare per i tumori ginecologici: un’occasione doppiamente importante, dal momento che l’8 maggio è anche la Giornata mondiale contro il carcinoma ovarico.

Finora, in ben 38 anni di attività, l’iniziativa ha raccolto oltre 280 milioni di euro, risorse che hanno consentito ai migliori scienziati di continuare a lavorare nel nostro paese senza interruzioni, o di rientrare dall’estero.Tra le tante piazze in tutta Italia, anche a Cirò Marina, in piazza Diaz, era presente il banchetto con i suoi volontari per distribuire “ l’Azalea”, da sempre legata alla giornata che oramai è celebrata in molti stati nel mondo. Grazie quindi a quanti hanno voluto e potuto offrire il loro contributo.