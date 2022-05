Il Milan è leggibile? Pioli non cambia mai? Non è vero, ecco perché

Il Milan è leggibile? Pioli non cambia mai? Non è vero, ecco perchéNei due anni e mezzo di gestione il tecnico rossonero ha spiazzato spesso gli avversari con giocatori impiegati in posizioni inconsuete e con una tattica in evoluzione costante: il 4-2-3-1 è solo la base di lavoro

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>