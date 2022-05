Il “Sabato del Vignaiolo” il 14 maggio con 30 cantine da tutta la Calabria a Cirò nella Tenuta Santoro

Il 14 maggio in tutta Italia sarà il Sabato del Vignaiolo, la giornata pensata dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti per raccontare al pubblico e agli appassionati le realtà territoriali dei 1400 soci FIVI. 18 gli appuntamenti organizzati da nord a sud in varie località della Penisola, dalle altrettante delegazioni locali. In Calabria si terrà presso la Tenuta Santoro in Loc. Franze a Cirò

“Il Sabato del Vignaiolo” sarà una giornata di condivisione, un invito a venire a conoscerci dove lavoriamo ogni giorno, tra campagna e cantina, per incontrare il pubblico locale dei territori in cui viviamo.

Per chi non ci conosce ancora, sarà un’occasione per comprendere meglio il nostro lavoro e i valori in cui crediamo; per chi invece ha già avuto modo di entrare nel mondo FIVI, una possibilità di rincontrarsi e approfondire ancora questa realtà. La nostra è un’associazione che ha come valori fondanti la tutela e la valorizzazione del territorio, attraverso una viticoltura artigianale e di qualità.

A Cirò saranno presenti circa 30 cantine da tutta la Calabria, inoltre formaggi della Masseria De Tursi di Strongoli, prodotti tipici e piatti tradizionali proposti dall’Associazione Italiana Cuochi delegazioe di San Giovanni in Fiore.

Non mancherà l’aspetto culturale grazie alla collaborazione con le Amministrazioni comunali di Cirò e Cirò Marina bus navetta daranno la possibilità di visitare il Palazzo dei Musei a Cirò e il Museo Archeologico a Cirò Marina

Prenotazione obbligatoria inviando una mail a fivi.calabria@gmail.com Info al 329-0732473 – 392 3418219

P R O G R A M M A

dalle Ore 10

• Apertura dei tavoli d’assaggio con i vini dei vignaioli calabresi associati FIVI

• Visite guidate alla cantina e ai vigneti

• il buon cibo sarà assicurato da:

Masseria De Tursi con il Pecorino Crotonese BIO

• Associazione Cuochi Italiani che preparerà piatti della tradizione calabrese

dalle Ore 15

– Navetta per Cirò visita al Museo dedicato a Luigi Lilio riformatore del Calendario

– Navetta per Cirò Marina visita al Museo Archeologico

ore 19

Chiusura Evento

A Z I E N D E PA R T E C I PA N T I

• Terre di Balbia – Altomonte (CS)

• Eugenio Cundari – Figline Vegliaturo (CS)

• Tenute Pacelli – Malvito (CS)

• Rocca Brettia – Donnici Inferiore (CS)

• Elisium – Cosenza

• Cantine Viola – Saracena (CS)

• Antiche Vigne – Rogliano (CS)

• Tenuta Santoro – Cirò (KR)

• Tenuta del Conte – Cirò (KR)

• Cantine Scala – Cirò (KR)

• Romano vini – Cirò (KR)

• Cataldo Calabretta – Cirò (KR)

• Fezzigna Vini – Cirò (KR)

• Vigneti Vumbaca – Cirò (KR)

• Sergio Arcuri – Cirò – (KR)

• Brigante – Cirò – (KR)

• Cote di Franze – Cirò – (KR)

• Flli Dell’Aquila – Cirò (KR)

• ‘A Vita – Cirò (KR)

• Dell’Aera – Soveria Simeri (CZ)

• Le Moire – Motta Santa Lucia (CZ)

• Casa Comerci – Badia di Nicotera (VV)

• Masicei – Brattirò di Drapia (VV)

• Barone Macrì – Locri (RC)

• Nino Altomonte – Palizzi (RC)

• Aspromonte Vini – Ciminà (RC)

• Feudo Gagliardi – Roccella Ionica (RC)