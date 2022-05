3500 metri di dislivello e arrivo in salita sul vulcano più alto d’Europa: il percorso della 4ª tappa Il Giro sbarca in Italia e i big non possono più nascondersi nella prima delle due frazioni siciliane: 3500 metri di dislivello e arrivo in salita sul vulcano più alto d’Europa. Ecco il percorso della tappa di oggi

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>