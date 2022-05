“Bandiera Blu”, il mare più bello d’Italia a Cirò Marina, Torre Melissa e Isola Capo Rizzuto

Tornano le Bandiere blu in provincia di Crotone, il riconoscimento assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education), riconfermate Cirò Marina e Torre Melissa, nuovo ingresso per Isola Capo Rizzuto.

Salgono quest’anno a 210 i comuni italiani Bandiera Blu: 9 in più rispetto ai 201 del 2021. 14 sono infatti le nuove località premiate, mentre 5 comuni hanno perso il vessillo per il 2022.

L’annuncio è stato dato questa mattina in conferenza telematica con i sindaci vincitori.

I Comuni hanno ottenuto il riconoscimento in base ai 32 criteri di sostenibilità, che ricordiamo vanno dalla qualità dell’acqua alla raccolta differenziata.

Le 14 new entry fra i Comuni sono Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobio in Piemonte, Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Budoni in Sardegna, Furci Siculo in Sicilia, Pietrasanta in Toscana. Non sono stati confermati quest’anno San Mauro Cilento e Sapri in Campania, Ventotene nel Lazio, le Isole Tremiti e Otranto in Puglia.