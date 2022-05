Cuadrado-Perisic e non solo: le sfide della finale di coppa Italia, reparto per reparto

Cuadrado-Perisic e non solo: le sfide della finale di coppa Italia, reparto per repartoIl faro Brozovic e la variabile Locatelli, l’ultimo ballo di Chiellini contro Lautaro di nuovo punto di riferimento, il ritorno di Bastoni per mettere la museruola a Vlahovic in crisi: i duelli di Juve-Inter in tutte le zone del campo

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>