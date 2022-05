E su Real-City: “Pep, giocare meglio non basta. Se non sfrutti le occasioni, poi ti spaccano in 2…”Bobo Vieri in Gazzetta ha parlato anche del grande calcio europeo e della super sfida in semifinale persa dal City di Guardiola contro il Real Madrid (di Fabio Russo).

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>