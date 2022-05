Inzaghi-Allegri, ecco quanto può costare la Coppa Italia per chi la perde

Inzaghi-Allegri, ecco quanto può costare la Coppa Italia per chi la perdeL’allenatore dell’Inter ha sul tavolo un prolungamento già in cantiere, ma l’andamento della stagione ha alzato l’asticella e cambiato la percezione attuale. Il tecnico della Juve era tornato per vincere, non lo ha fatto in A e questa è l’ultima occasione per non chiudere senza titoli…

