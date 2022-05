Torna la “Bobo Summer Cup”. Vieri: “Sono il Gigi Riva del Padel. Cassano? Tutta tattica e come corre…”Dopo lo stop forzato a causa della pandemia torna quest’estate il grande appuntamento con la “Bobo Summer Cup”. Rispetto al passato, però, questa volta Vieri e i suoi amici si cimenteranno nel padel. Guarda la nostra intervista per scoprire le date delle tre tappe e dei tre appuntamenti (quasi) inediti della “Bobo Tv” in teatro

