Allegri: “Questa Coppa Italia non è la ciliegina, è la torta. Dybala gioca”Il tecnico bianconero alla vigilia della finale con l’Inter: “All’esterno la valutazione della stagione dipenderà da questo risultato, a prescindere da come andrà l’obiettivo è presentarci al prossimo campionato per vincerlo”. Chiellini non parla di futuro: “Finire vincendo domani sarebbe un’iniezione di fiducia per la prossima stagione”

