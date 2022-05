Arrivabene: “Vlahovic non si discute”. Marotta: “Facciamo un bel regalo ai tifosi”

Arrivabene: “Vlahovic non si discute. Ricordate Ibra?”. Marotta: “Facciamo un bel regalo agli interisti…”L’a.d. della Juve: “Il prossimo mercato sarà strano, non faremo colpi di teatro”. Quello nerazzurro: “Abbiamo un grande attacco, ma apprezziamo Dybala. Al match point il rinnovo di Perisic? No, ma se vuole restare… Sono molto fiducioso”

