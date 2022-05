Cinque itinerari nel cuore del marchesato crotonese tra natura e cultura: è questo il leitmotivv della 2a edizione di Marchesato Trekking & Culture

L’iniziativa organizzata dall’associazione Calanchi del Marchesato che prevede cinque escursioni tra i mesi di maggio, giugno e luglio.

Cinque tappe da scoprire ed apprezzare per conoscere al meglio l’area interna del Marchesato Crotonese e in particolare quest’anno, l’associazione ha voluto soffermarsi sui luoghi dove la stessa è nata, nel 2020, anno di costituzione, quando da movimento nato per dire no alla costruzione di una discarica, si è trasformata in associazione no profit, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il paesaggio calanchivo ricadente nell’area dei comuni di Cutro e Roccabernarda: uno scrigno di biodiversità caratterizzato da evidenze naturalistiche, storiche e paesaggistiche di struggente bellezza.

Marchesato Trekking & Culture offre a turisti e locali, escursionisti e non, l’opportunità di vivere un’esperienza entusiasmante, a contatto con la natura e con la cultura locale, tra calanchi e biancane, antiche strade di pastori e pellegrini, fiumi e chiese di storico valore.

La prima tappa è prevista per sabato 14 maggio alle ore 16.30, sul Sentiero del Manigliere, un percorso agevole alla portata di tutti, che ci condurrà sul Timpone Manigliere, collina d’argilla posta difronte il Casale, antico quartiere di Cutro. Da qui uno scenario lunare farà da protagonista fino all’ora del tramonto.

Le passeggiate saranno animate da esperti di geologia e di storia locale, ovviamente non mancheranno i momenti musicali, qualcosa di buono da mangiare e qualche altra bella sorpresa.

Sul sito dell’associazione www.calanchidelmarchesato.com sono disponibili tutte le informazioni e le schede complete delle escursioni.

Si consiglia:

● abbigliamento comodo

● pantalone lungo

● scarpe da trekking

● bastoncini da trekking

● cappello

● crema solare

● spray anti insetti

● 2 litri di acqua

Per partecipare alle escursioni è necessario registrarsi inviando nome e cognome all’indirizzo e-mail: calanchidelmarchesato@gmail.com