Coronavirus: 2.837 casi attivi nel crotonese. 1.309 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 11 maggio

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.022.386 (+6.749).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 373.435 (+1.309) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.160 (62 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.092 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50.801 (50.508 guariti, 293 deceduti.

– Cosenza: CASI ATTIVI 38.738 (70 in reparto, 2 in terapia intensiva, 38.666 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58.055 (56.982 guariti, 1073 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.837 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.820 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 35.629 (35.404 guariti, 225 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5.790 (55 in reparto, 2 in terapia intensiva, 5.733 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 133.866 (133.096 guariti, 770 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.452 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.435 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.594 (21.424 guariti, 170 deceduti).

