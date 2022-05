Crotone, Inner Wheel insieme a LibereDonne per contribuire alla ricerca

Quest’anno la ricerca per le malattie genetiche ha avuto come partner a Crotone l’Associazione Libere donne e il club di Inner Wheel.

Un connubio importante, che nasce dove si vuole raggiungere il prossimo per sostenerlo, e in battaglie importanti come quella che sostiene la ricerca che è il pilastro del futuro, la speranza.Portavoce dell’Inner Wheel in questo frangente Simona Ferraina che da sempre si batte al fianco delle politiche sociali e femminili che martorizzano il territorio Crotonese.Sono state vendute le scatole dei biscotti a forma di cuore in diversi gusti in una bellissima confezione di latta.Perché telethon ci mette oltre all’ impegno che da decenni lo contraddistingue, tutto il cuore e la sua passione per raggiungere i suoi obiettivi che sono si’ la ricerca, ma il bene dell umanità.

Un onore per noi diventare portavoce e collaborare con Telethon per la ricerca, squarciando il velo del tabù e grande disinformazione verso le malattie rare.