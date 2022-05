Don Serafino Parisi nuovo vescovo di Lamezia Terme, soddisfazione del sindaco e dell’amministrazione comunale di Cotronei

Sabato 7 maggio alle ore 12.00, presso la Cattedrale di Crotone l’Arcivescovo, mons. Angelo Panzetta, ha annunciato la nomina a vescovo di Lamezia Terme di don Serafino Parisi, già parroco di Cotronei dal 1994 al 2000. Don Serafino è un sacerdote di grandissima caratura, un uomo di grande spessore culturale e di indubbie doti umane, che ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Cotronei, che lo ricorda con immenso affetto e stima. Il sindaco, avv. Antonio Ammirati e l’amministrazione tutta- dichiara il primo cittadino – saranno a fianco di don Serafino in questo percorso di responsabilità e di grande prestigio che lo attende. Il vice sindaco, Pier Luigi Benincasa, esprime grande soddisfazione per il ruolo apicale che don Serafino è chiamato a svolgere, la gioia è ancor più grande se si considera che Don Serafino, da parroco e poi da amico di sempre- dichiara l’assessore Benincasa – ha condiviso con me e con la mia famiglia ogni traguardo raggiunto e noi siamo stati sempre fieri di aver preso parte ai momenti più significativi del suo sacerdozio. Come amministrazione parteciperemo con grande orgoglio a questa nuova fase del suo cammino religioso.