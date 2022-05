Tenuto lo scontro-incontro tra 61 giovani e giovanissimi sportivi al campionato regionale U18 Calabria di Scacchi a Rocca di Neto

Domenica 8 maggio, nella prestigiosa Tenuta Rosaneti della famiglia Librandi, situata tra i comuni di Rocca di Neto e Casabona, si è tenuto lo scontro/incontro scacchistico tra 61 giovani e giovanissimi sportivi, tra i cinque e i diciotto anni, provenienti da tutte le provincie calabresi.

Le scuole di scacchi di Roccella Jonica, Reggio Calabria, Corigliano-Rossano e Crotone hanno portato in gara le loro rappresentative per contendersi e superare la fase regionale, ottenendo l’accesso alla finale nazionale giovanili under 18, che si terrà a Terrasini dal 3 al 9 luglio 2022.

Questi nel dettaglio i partecipanti:

nr. 16 U8 (dai 5 agli 8 anni): 11 bambini e 5 bambine;

nr. 12 U10 (9 e 10 anni): 8 bambini e 4 bambine;

nr. 8 U12 (11 e 12 anni): 3 bambini e 5 bambine;

nr. 13 U14 (13 e 14): 10 ragazzi e 3 ragazze;

nr. 8 U16 (15 e 16 anni): 7 ragazzi e 1 ragazza;

nr. 4 U18 (17 e 18 anni): 3 ragazzi e 1 ragazza.

I giovani scacchisti qualificati alla fase nazionale appartengono a tutte le scuole in gara:

U8M SUCCURRO SIMONE di Crotone

U8F NATALINI TERESA di Crotone

U10M PALMIERI LORENZO di Crotone

U10F BADOLATO MARIA SOFIA di Roccella Jonica

U12M SANTO DAVIDE di Corigliano-Rossano

U12F CAVALLARO ARIANNA di Roccella Jonica

U14M VOMMARO STANISLAO di Corigliano-Rossano

U14F VALENTE ALESSIA di Corigliano-Rossano

U16M ROMEO GIOVANNI di Reggio Calabria

U16F MONORITI LUCIA di Roccella Jonica

U18M GUCCCIONE MATTEO di Corigliano-Rossano

U18F CONDELLO ELEANA di Reggio Calabria

L’ospite, Nicodemo Librandi, oltre ad aver accolto e sostenuto l’evento organizzato dall’A.S.D. Scacchi Gio’ Leonardo di Bona, ha omaggiato i partecipanti di un tour culturale attraverso i vigneti e gli uliveti della tenuta ed una visita guidata allo splendido museo del vino, ancora in fase di allestimento, ma già molto interessante ed affascinante.