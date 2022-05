Calcio Quarti Coppa Italia Serie C Femminile, Crotone eliminato ai rigori dal Trastevere

TRASTEVERE: Di Tomassi; Colini, Percuoco, Pellegrini, Pagano (17’st Biasotto), Ballmert, Skorge, Boldrini (25’st Berarducci), Serao, Sgambato (17’st Lore), Pedullà (33’st Hunter). All. Niccolò Massacesi

CROTONE: Saez I Corroto; Cardone, Papaleo (42’st Vetere), Chiellini, Torano, Moscatello (48’st Mardari), Romeo, Sacco (40’st Vona), Cacciola, De Leonardis, Cinquegrana. All. Carlo Cimicata

ARBITRO: Sig. Pascuccio di Ariano Irpino

MARCATRICI: 10’pt e 22’pt Serao (T), 41’pt De leopardi (C), 15’st Cinquegrana (C)

AMMONITA: Pellegrini (T)