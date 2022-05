Crotone, convocato Consiglio Comunale per il 20 maggio. 23 punti all’ordine del giorno

Il presidente del Consiglio Comunale, Ing. Giovanni Greco, ha convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare , in 1^ convocazione per giorno 20 maggio 2022, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2^ convocazione per giorno 21 maggio 2022, alle ore 15:30 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

Interpellanza avente oggetto: Stato di fatto del Piano Spiagge, presentata dal consigliere Andrea Devona; Interpellanza “Inquinamento Elettromagnetico e misure precauzionali” – presentata dal Consigliere Corigliano; Interpellanza Piano Energetico Comunale (L. 10/91) – presentata dal Consigliere Riga; Mozione avente oggetto”Educatore di Strada contro situazioni di disagio, di degrado e di emarginazione sociale” presentata dal Consigliere Corigliano; Interrogazione a risposta orale sulle società partecipate Akrea e Congesi e sulle rispettive governance, presentata dal consigliere Devona; Modifica Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; Gemellaggio con la città di Dakhla (Marocco); Invito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di fare visita al territorio Crotonese; Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 827/21 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 21.12.2021 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 600/2018 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 31.12.2021 e notificata all’ente comunale il 15.01.2022 mediante comunicazione a mezzo pec come per legge (Proposta n. 52/2022 Avvocatura); Riconoscimento debito fuori bilancio. riqualificazione ambientale strada di farina. realizzazione nuova strada di prg denominata via Nazioni Unite. indennita’ di esproprio sig. Talese Antonio. (proposta n. 147/2021 Settore 5); Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. e) del D.lgs. 267/2000. Spese canone di noleggio e materiale di consumo macchina affrancatrice Mod. Connect+1000. (Proposta n. 4/2022 Settore 1); Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza N. 161/22 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 22.01.2022 ad esito del giudizio civile iscritto al N. 1331/2020 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni materiali depositata il 27.01.2022 e notificata all’Ente comunale il 16.02.2022 mediante il servizio postale come per legge (Proposta n. 55/2022 Avvocatura); Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Petrillo Domenico. Sentenza n. 527/2021 – Ufficio del Giudice di Pace di Crotone. (Proposta n. 1/2022 Settore 5); Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di decreto ingiuntivo esecutivo n. 513/21 emesso dal Tribunale di Crotone in favore della Kronos 4d s.r.l. (Proposta n. 1/2022 Unità Operativa Antica Kroton); Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Sansone Alessandro. Sentenza n. 668/2019 – Ufficio del Giudice di Pace di Crotone. (Proposta n. 2/2022 Settore 5); Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Fusto Alessandro Francesco. Sentenza n. 985/2019 – Ufficio del Giudice di Pace di Crotone. (Proposta n. 3/2022 Settore 5); Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Seminario Lucia. Sentenza n. 531/2021 – Ufficio del Giudice di Pace di Crotone. (Proposta n. 4/2022 Settore 5); Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Porta Carmine e Lerose Gorizia. Sentenza n. 1185/2015 – Tribunale di Crotone. Spese di C.t.u. medico-legale. (Proposta n. 5/2022 Settore 5); Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Ruberto Rosanna. Sentenza n. 28/2021 – Tribunale di Crotone. Spese di C.t.u. medico-legale. (Proposta n. 7/2022 Settore 5); Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Scalise Elisabetta + 2. Sentenza n. 992/2021 – Tribunale di Crotone (Proposta n. 8/2022 Settore 5) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Arcuri Carmela. Sentenza n. 533/2021 – Ufficio del Giudice di Pace di Crotone. (Proposta n. 10/2022 Settore 5); Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 772/21 del giudice di pace di Crotone emessa ad esito del giudizio civile iscritto al n. 548/2019 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale, depositata in data 30.11.2021 notificata all’ente comunale il 29.12.2012 a mezzo pec come per legge (proposta n. 28/2022 Avvocatura); Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 786/21 del giudice di pace di Crotone emessa ad esito del giudizio civile iscritto al n. 2141/2018 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale, depositata in data 9.12.2021 notificata all’ente comunale il 25.01.2022 mediante consegna a mani dell’incaricato come per legge (proposta n. 34/2022 Avvocatura).