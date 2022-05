Mercoledì 11 maggio a Roma, svolta l’Assemblea nazionale dei Presidenti di Provincia

Convocata dal presidente dell’UPI Michele de Pascale.

Attenzione puntata sulla bozza di disegno di legge delega, predisposta dal Governo, che interviene sul TUEL e revisiona la Legge 56/14, in particolare rispetto agli organi e alle funzioni delle Province. Il testo che è stato elaborato dal Ministero dell’Interno permette alle Province di compiere un primo significativo passo in avanti verso una revisione più complessiva e strutturale. Occorre un’accelerazione da parte del Governo, che deve approvare quanto prima in Consiglio dei Ministri il testo, in modo che possa iniziare la discussione in Parlamento.

All’assemblea ha partecipato il Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari con il Vice Presidente Giuseppe Fiorino e la consigliera Teresa Ferrazzo.

L’Assemblea tenutasi ieri, è stata l’occasione oggi per il Presidente Ferrari, accompagnato dal Vice Presidente Fiorino, di effettuare presso la sede dell’UPI un incontro operativo individuale con il Direttore Generale Piero Antonelli, al quale il Presidente non solo ha illustrato le problematiche finanziarie che riguardano l’Ente, ma ha pianificato e condiviso le azioni da mettere in campo nel breve e medio periodo.

Appena ultimata l’attività di duo diligence finanziaria in corso e richiesta dal Presidente Ferrari, si procederà con un incontro tecnico-operativo con gli esperti UPI per verificare e valutare in modo compiuto la situazione e decidere insieme le azioni da intraprendere per avviare il percorso di risanamento finanziario dell’Ente.

“Operatività e risorse finanziarie – ha sottolineato Ferrari – sono gli obiettivi ai quali puntare nel breve periodo ed è per questo che è indispensabile imprimere un’accelerata all’iter legislativo per la riforma del TUEL.

Il ruolo svolto dalle Province nei territori è decisivo, gli Enti sono chiamati a fare da coordinamento, da collante tra le comunità, le amministrazioni locali ed i governi regionale e nazionale. Un raccordo che si fonda sulla conoscenza dei bisogni, delle caratteristiche e specificità economiche, sociali e culturali, ed è per questo che devono avere a disposizione gli strumenti normativi e finanziari per operare e per farlo in modo efficace”.