Regione, la “Calabria Straordinaria” al Giro d’Italia. Orsomarso: “Una festa dello sport per i nostri territori”

La Regione Calabria sarà official sponsor con il brand “Calabria Straordinaria” del Giro d’Italia, partito lo scorso 7 maggio dall’Ungheria e che si concluderà il 29 a Verona.

Le tappe calabresi sono tre: due in partenza, una all’arrivo. Si parte oggi, giovedì 12 maggio, da Palmi e si fa tappa a Scalea. Venerdì la partenza e prevista da Diamante con arrivo a Potenza.

Gli striscioni di “Calabria straordinaria” saranno visibili lungo tutto il percorso nonchè nella zona dell’arrivo. Nell’area Open Village, di tutte le tappe di partenza e arrivo, sarà invece presente uno stand “Calabria Straordinaria” dove sarà distribuito materiale promozionale della Regione Calabria.

“Una gara che mai come quest’anno rappresenta l’unione di tutta l’Italia: da Nord a Sud uniti dallo sport e dal sano agonismo. Anche in questa occasione – ha affermato l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso – mostreremo alla carovana rosa e al mondo la ‘Calabria Straordinaria’ attraverso un itinerario culturale, ricco di storia e tradizioni. Un festa dello sport che coinvolgerà le bellissime realtà territoriali di Palmi, Scalea e Diamante, con benefici per tutta la regione non solo sportivi ma anche economici”.