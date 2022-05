Striscioni, lacrime e gol, Insigne saluta Napoli: “L’amore per questa maglia è per sempre” Tanta commozione per l’ultima del capitano al Maradona prima della partenza per Toronto: “Bisogna fare delle scelte e questa l’abbiamo fatta insieme, la società ed io. Non posso che dire grazie alla gente e dare loro l’appuntamento in Curva.”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>