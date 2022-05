Milan, festa rimandata: in centinaia tra San Siro e Duomo seguendo… l’Inter

Milan, festa scudetto rimandata: in centinaia tra San Siro e Duomo seguendo… l’InterDopo la vittoria con l’Atalanta il popolo rossonero si è diviso tra il meazza e il centro città con gli smartphone in mano per seguire la partita di Cagliari. Niente drammi per la vittoria dei nerazzurri

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>