Pioli: “Il lavoro non è finito. Ho mostrato alla squadra un’intervista di Kobe e…”Il tecnico rossonero ancora non si sbilancia dopo il 2-0 all’Atalanta, che avvicina il Milan allo scudetto: “Ho proibito a tutti di fare programmi per stasera”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>