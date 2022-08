Calcio, grande entusiasmo per 100 ragazzini all’open day del Football Club Crotone – VIDEO

È uno sviluppo continuo, quello del Crotone, che oltre alla prima squadra sta apportando tante novità, ora anche per l’attività di base. Un settore in continua crescita numerica, qualitativa, e, soprattutto, in termini di organizzazione e formazione dei tecnici. “Insieme al responsabile del settore giovanile Andrea Carrozza stiamo cercando di riorganizzare il settore giovanile, non solo primavera, ma anche fino alle categorie dei più piccoli. Grazie al lavoro dei nostri collaboratori stiamo cercando di portare un po’ di entusiasmo per lavorare un po’ di più col territorio soprattutto” .

Ci sono stati diversi nuovi innesti a partire dai nuovi responsabili del settore giovanile e dell’attività di base, rispettivamente Andrea Carrozza e Gianni Macrillò. Ecco le parole di Carrozza: “L’obiettivo è quello di far riavvicinare le famiglie e i bambini al Crotone, in questo ruolo mi sto trovando veramente molto bene e devo solo ringraziare il Dg”.

Il coordinatore tecnico/metodologico Laratta commenta la giornata, un vero successo con quasi 100 ragazzini presenti al primo Open Day, sintomo del legame e stima nei confronti dei colori rossoblù: “Siamo davvero soddisfatti dell’affluenza avuta oggi e soprattutto dell’entusiasmo dei bimbi e di ciò non possiamo che essere soddisfatti. Ai miei ragazzi dico sempre che prima di essere dei buoni calciatori bisogna essere dei buoni uomini, con valori e sani principi, solo così si potrà diventare calciatori”.

Un ulteriore passo in avanti per il settore giovanile del Crotone: l’obiettivo è la formazione educativa e calcistica, partendo dai più piccoli fino alla soglia della prima squadra. Il ruolo dello sport nell’insegnamento dei valori è cruciale e il Crotone vuole essere in prima linea già dall’attività di base.