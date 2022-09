“Guys, what are we waiting for ?” il progetto Erasmus+ messo in campo dalla Pro Loco Neaithos di Rocca di Neto per la stagione 2022

Un’unione No Profit con il mondo europeo che rappresenta un’opportunità per tutto il panorama crotonese. Sono 28 i ragazzi arrivati a fine agosto, 14 dalla Grecia e 14 dalla Spagna, che resteranno impegnati per 8 giorni in varie attività sociali, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza verso l’ambiente paesaggistico, fluviale e costiero e con la possibilità di relazionarsi con il mondo italiano e con i giovani di Rocca di Neto. La cittadina crotonese aprirà le porte allo formazione con un vero e proprio scambio di idee, cultura e tradizioni, con particolare attenzione verso l’arte culinaria dei paesi d’origine dei ragazzi. I volontari della Pro Loco Neaithos non nascondono di certo la gioia e la felicità per questo progetto, impegnandosi per promuoverlo al meglio e per far sì che diventi un appuntamento annuale. “Guys, what are we waiting for ?”: “ragazzi cosa stiamo aspettando”. E’ il monito di questa iniziativa che ha l’intento di far partire con il giusto piglio uno scambio culturale. Il programma Erasmus+ è ideato per supportare i singoli Stati nel promuovere il potenziale umano e sociale dell’Europa e, allo stesso tempo, per sviluppare programmi educativi a lungo termine che utilizzino metodi di apprendimento formali e non formali. Offre opportunità di mobilità e cooperazione per l’istruzione, la gioventù e lo sport. Il programma 2021-2027 pone un forte accento sull’inclusione sociale, sulla transizione verde e digitale e sulla promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica. L’Amministrazione comunale di Rocca di Neto con il Sindaco Alfonso Dattolo ha accolto i ragazzi nella Sala Consiliare del Comune dando loro il benvenuto. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino che ha affermato “siamo orgogliosi di ospitare nella nostra comunità adolescenti curiosi di conoscere la nostra cultura e le nostre usanze sperando di lasciare in loro un bel ricordo della provincia di Crotone”. Una bella iniziativa che vedrà coinvolti i Soci ed il Direttivo della stessa Pro Loco Neaithos che seguirà i ragazzi in questo percorso formativo.

Gianni LeRose