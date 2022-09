Inzaghi: “Ho bisogno di tutti, vedo ottimi segnali. Ma con l’Udinese serve attenzione”

sabato 17 Settembre 2022.

Inzaghi: “Ho bisogno di tutti, vedo ottimi segnali. Ma con l’Udinese serve attenzione”L’allenatore nerazzurro in vista della trasferta in Friuli: “BisognerĂ fare una partita di corsa, aggressivitĂ e determinazione. Loro sono in forma, sarĂ determinante l’approccio iniziale”

