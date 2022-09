Nuova ambulanza all’associazione Arces di Isola Capo Rizzuto

Isola Capo Rizzuto,

sabato 17 Settembre 2022.

È di qualche settimana fa la notizia dell’arrivo di un’autoambulanza

di supporto per il nostro comune.

Ciò è stato possibile grazie allo spirito di solidarietà e senso di attaccamento al territorio che contraddistingue il Cav. e Uff. Giuseppe Guarino, Presidente dell’Arces Viadana.

Un gesto che non passa certo inosservato agli occhi dei dirigenti Provinciali e locali di Fratelli d’Italia , se si considera la difficile situazione in cui versano i servizi sanitari a Isola di Capo Rizzuto e in provincia.

Con la chiusura totale di alcune associazioni di volontariato sono anche spariti innumerevoli servizi a sostegno dei più fragili: trasporto disabili, trasporto dializzati, trasferimenti assistiti extra regionali.

Nonostante le grida di aiuto provenienti dalle famiglie isolitane e non solo, nessuno è intervenuto per ripristinare la situazione e garantire il diritto assoluto alla salute.

Si, perché a Isola di Capo Rizzuto, stare bene ed essere assistiti non è più un diritto, ma un lusso. Basti pensare alla condizioni delle postazione di Guardia medica che non riesce a coprire, soprattutto d’estate, l’intero territorio, restando spesso scoperta, il che costringe a recarsi presso il nosocomio crotonese (e fare file estenuanti al pronto soccorso) anche per un semplice malessere.

Non bisogna dimenticare che Isola di Capo Rizzuto, considerate anche le frazioni, conta ben 18 mila abitanti e non può certo essere trattata alla stregua di un piccolo paese. Inoltre ciò che più ci rammarica è che le associazioni come l’ARCES non vengano valorizzate come meriterebbero, tenuto conto della grande professionalità dei suoi operatori.

Detto questo non ci resta che ringraziare nuovamente il presidente Guarino sempre attento e responsabile verso i più deboli, e tutta l’associazione ARCES di Isola di Capo Rizzuto per il lavoro che svolge sul nostro territorio, nella speranza che anche chi “siede nella stanza dei bottoni” possa comprendere chiaramente che la sanità non deve essere un settore di intervento marginale, ma la punta di diamante di ogni agenda amministrativa.

– CIRCOLO FDI ISOLA / LE CASTELLA

– COORDINAMENTO PROVINCIALE FDI

