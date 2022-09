Juve-Allegri alta tensione: a Monza vittoria o caos. E quella multa in arrivo…

Juve-Allegri alta tensione: a Monza vittoria o caos. E quella multa in arrivo…Il tecnico insiste sull’alibi degli infortuni. Sorpresa in società per la chiacchierata-intervista sul Corriere della Sera, che non era prevista. E molti giocatori si sono sentiti scaricati continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 18 Settembre 2022.

